Недвижимость

Несколько гаражей на Звездной снесут за нарушение земельного законодательства

Несколько гаражей в микрорайоне «Звездный» снесут за нарушение земельного законодательства. Об этом сообщается в группе микрорайона «ВКонтакте».

Фото: группа микрорайона «ВКонтакте»

Жители микрорайона попросили разобраться с законностью установки гаражей во дворе домов №№2, 4 и 6 на улице Звёздной. В контрольное управление администрации города, комитет по управлению имуществом и управление городского хозяйства было направлено обращение. Удалось выяснить, что договоры аренды земельных участков для размещения временных гаражей отсутствуют. Законно установлен лишь гараж инвалида у дома №5.

УГХ разместило уведомления по освобождению земельного участка в срок до 1 сентября. Если требования не будут исполнены, администрация города имеет право демонтировать гаражи самостоятельно.

Собственников незаконно размещенных гаражей могут обязать оплатить все расходы, связанные с работами по демонтажу, транспортировке и восстановлению благоустройства.