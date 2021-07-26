Недвижимость

Сбер выдал первую ипотеку по программе кредитования иностранных граждан

Первый жилищный кредит для иностранных граждан от СберБанка по программе «Приобретение строящегося жилья» получил гражданин Белоруссии в Санкт-Петербурге. Взять ипотечный кредит в СберБанке могут граждане и других стран*. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Получение такой ипотеки возможно на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской, Калининградской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областей, Республики Карелия, Республики Коми, Ненецком автономном округе, а также в Москве и Московской, Тверской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Рязанской областях. Список офисов получения ипотеки доступен при подаче заявки онлайн на ДомКлик.

«Я — гражданин Беларуси, живу и работаю в России, а теперь еще и смог приобрести жилье. Спасибо Сберу за эту возможность», — поделился получатель первой ипотеки для иностранных граждан Денис.

Клиент приобрел недвижимость через партнера-застройщика банка «Главстрой Санкт-Петербург», для которого проведение таких сделок тоже новый опыт.

«Сбер является одним из наших ключевых партнеров по ипотеке. Приятно, что банк постоянно расширяет возможности для покупателей новыми программами и акциями. Уверены, что новый ипотечный продукт будет популярен среди иностранцев, которые хотят купить в России собственное жилье», — рассказала директор по продажам ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» Юлия Ружицкая.

Подать заявку можно в любом офисе Сбера, а также онлайн на DomClick.ru. Наличие созаемщиков не предусмотрено. Срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней. Иностранным гражданам доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».

«СберБанк предоставляет возможность гражданам других государств, живущим в России, брать ипотеку. При этом условия кредитования не сильно отличаются от тех, что доступны россиянам. Сохраняется сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт 0,3% при покупке на ДомКлик. Все это должно помочь людям решить жилищный вопрос независимо от их гражданства», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Обязательные документы для подачи заявки:

паспорт иностранного гражданина (паспорта, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, — за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский, — представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык);

миграционная карта с действующим сроком пребывания в РФ;

документ о временной/постоянной регистрации иностранного гражданина на территории РФ либо вид на жительство;

документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза).

Согласно условиям, объект недвижимости должен быть расположен на территории Российской Федерации, при этом земельный участок или жилое помещение с земельным участком (долей в праве собственности на земельный участок), на котором оно находится, может быть расположен только на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга (за исключением Кронштадтского района).

За исключением стран: Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гвинея, Гвинея-Биссау, Зимбабве, Йемен, Ирак, Исламская Республика Иран, Демократическая Республика Конго, Народно-Демократическая Республика Корея, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Нигерия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Центрально-Африканская Республика, Эритрея.