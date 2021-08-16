Недвижимость

Льготную ипотеку в России начнут выдавать еще одной категории семей

Правительство РФ приняло решение о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Теперь ею смогут воспользоваться и семьи, в которых родился первенец. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», - сказал Михаил Мишустин.

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Он напомнил, что с помощью программы молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых. Использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

«Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов - до 1,7 трлн рублей», - сказал Мишустин.

По словам главы кабмина, такие меры дадут возможность большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье, а также позволят поддержать ряд отраслей и укрепить спрос на товары и услуги - от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.