Псковичам напомнили правила регистрации перехода прав на недвижимость

Восстанавливать свидетельство о государственной регистрации права больше не нужно. С 1 января 2017 года государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Напомним, свидетельство о государственной регистрации прав до 14 июля 2016 года являлось документом, удостоверяющим проведенную государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество.
Выписка из ЕГРН представляет собой документ, который в зависимости от ее вида может содержать описание объекта недвижимости, сведения о его кадастровой стоимости, о зарегистрированных на него правах, ограничениях и обременениях, о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях, о заявленных в судебном порядке правах требования, о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя, а также иные установленные законом сведения.
Заказать выписку из ЕГРН можно разными способами: