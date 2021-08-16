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Недвижимость

Псковичам предлагают купить жилье с выгодой

20.08.2021 12:00|ПсковКомментариев: 0

В «Сургутнефтегазбанке» жители Псковской области могут подобрать наиболее подходящее предложение по ипотеке по низким ставкам для зарплатных клиентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке. 

Для зарплатных клиентов в банке сейчас есть следующие предложения по ипотеке:

«Если у вас есть ипотека и кредиты в других банках, мы поможем объединить их в один со ставкой от 7,69%. Кроме того, вы можете включить в него дополнительные средства на личные цели», - рассказали в банке. 

Тем, кто не является зарплатным клиентом СНГБ, предлагают следующее решение: можно получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями «зарплатного клиента» СНГБ. Для этого необходимо пополнять карту СНГБ с карты любого банка в СНГБ Онлайн (Меню карты → «Пополнить карту с карты другого банка») или мгновенным переводом в мобильном приложении любого банка по Системе быстрых платежей.

«При регулярных поступлениях по кредиту будет действовать ставка "зарплатного клиента", а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату», - пояснили в СНГБ.

По всем вопросам можно обратиться к специалистам контакт-центра по телефону: 8 800 200 88 04, а подробнее об условиях можно узнать на сайте www.sngb.ru и в офисах АО БАНК «СНГБ».

Теги: #банк #ипотека #снгб
Источник: Псковская Лента Новостей
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