Недвижимость

Объем выдачи ипотеки Сбера в Псковской области вырос в два раза

С января по июль Псковское отделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» выдало ипотечные кредиты на сумму 2 864 млн рублей – это в 2 раза больше, чем за этот же период годом ранее. Такой объем пришелся на 1790 кредитов по Псковскому региону, их них почти 806 оформили по льготной ипотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки, чтобы помочь людям в приобретении жилья. Так, в полтора раза снижен минимальный первоначальный взнос сразу по нескольким жилищным программам. И теперь тысячи клиентов смогут раньше взять ипотеку. Также банк уменьшил на 1,2 п. п. ставки на нецелевой кредит под залог недвижимости. А дополнительные расходы на ряд сервисов, в т. ч. электронную регистрацию, можно включить в сумму ипотеки на вторичном рынке. Эти и другие меры поддержки позволяют нашим клиентам сделать первый шаг и не откладывать квартирный вопрос», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

Взять ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка 2020» с 2 июля можно по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки и страховании жизни и здоровья заемщика, а при первоначальном взносе от 20% – от 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту не изменился – от 15% стоимости жилья.

При этом если раньше кредит по льготной ставке в рамках этой программы могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то сейчас она распространяется и на семьи, в которых рождается первенец. Стандартная ставка для них составит 5,3%, а при электронной регистрации – от 5%. Лимит кредита – 12 млн рублей на покупку или строительство объектов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях; 6 млн рублей – в остальных регионах. Как и прежде, программой также могут воспользоваться родители ребенка с инвалидностью, родившегося до 31 декабря 2022 года.