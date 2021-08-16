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Недвижимость

Псковичам пояснили, нужно ли декларировать доход от продажи недвижимости

20.08.2021 20:00|ПсковКомментариев: 0

Если доход от продажи недвижимого имущества не превышает 1 млн рублей, сдавать декларацию в налоговые органы не нужно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

В ведомстве отметили, что меняется порядок представления в налоговые органы гражданами декларации по форме 3-НДФЛ при продаже недорогого недвижимого имущества. Соответствующие поправки внес федеральный закон № 305-ФЗ, подписанный президентом России

Нововведения будут распространяться на тех, кто продал имущество, начиная с налогового периода 2021 года.

«Физическим лицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию 3-НДФЛ при продаже недвижимого имущества, в том числе жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков, если сумма сделки не превышает 1 миллиона рублей. То же касается сделок на иное имущество (транспорт, гаражи и прочее). Здесь сумма сделки не может превышать 250 тысяч рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ», - пояснил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

При этом, если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется.

Теги: #недвижимость #налоги #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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