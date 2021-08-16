Недвижимость

Псковичам расскажут, как оспорить результаты определения кадастровой стоимости

День открытых дверей пройдет в управлении Росреестра по Псковской области 27 августа. Мероприятие состоится в актовом зале на улице Металлистов, 17 в 11.00. Кроме того, будет организована видеотрансляция в Zoom. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Темой дня открытых дверей станет оспаривание результатов определения кадастровой стоимости. Сотрудники управления расскажут жителям Псковской области о правилах оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости в текущем году и изменениях в действующем законодательстве о государственной кадастровой оценке недвижимости.

Тех, кто желает принять участие в мероприятии, просят до 25 августа направить ФИО и данные электронной почты участника на почту: ocenka@r60.rosreestr.ru или по телефону: (8112)687458.

Интернет-ссылку для участия в мероприятии направят дополнительно по полученным электронным адресам.