Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
праздники и свадьбы после бала
рассчитайся по порядку!
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
памятка - собираем ребенка в школу
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
от Парома до Ивана
 
 
 
ещё Недвижимость 16.08.2021 13:5010 Псков занимает 81 место в России по вводу жилья 21.08.2021 20:400 Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья 21.08.2021 09:270 Аукцион по продаже здания центра «Десантник» в Гдове признали недействительным 20.08.2021 21:000 Псковичам расскажут, как оспорить результаты определения кадастровой стоимости 20.08.2021 20:000 Псковичам пояснили, нужно ли декларировать доход от продажи недвижимости 20.08.2021 12:001 Псковичам предлагают купить жилье с выгодой
 
 
 
Самое популярное 15.08.2021 11:1512 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 15.08.2021 20:4014 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя 21.08.2021 09:479 Несколько человек погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом 16.08.2021 11:067 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения 14.08.2021 15:1711 Новый заместитель появится у руководителя комитета по образованию Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

21.08.2021 20:40|ПсковКомментариев: 0

Налоговый вычет с расходов на аренду жилья планируется ввести в России для развития арендного рынка. Такую инициативу Минстрой РФ предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», передает ТАСС.

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», - говорится в проекте паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, Минстрой предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, а также создать цифровые инструменты для арендного рынка. Развитию рынка также должно помочь создание наемных домов через механизм государственно-частного партнерства и предоставление земельных участков на льготных условиях. Еще ряд предложений касается налогового стимулирования, в том числе для создания наемных домов через механизм коллективных инвестиций и механизмов поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.

Минстрой вместе с этим предлагает в качестве меры жилищной поддержки использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность. Также для улучшения жилищных условия граждан предлагается выдавать индивидуальные сертификаты на аренду. Предполагается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 млн кв. метров.

Согласно информации Минстроя, по итогам 2020 года порядка 5,7 млн семей (10% от общего числа домохозяйств) арендуют жилье, в развитых странах этот показатель достигает 18-40%, а в крупнейших мировых городах - 80%. При этом большая часть арендного фонда России находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет.

Теги: #недвижимость #экономика #налоговый вычет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?
В опросе приняло участие 248 человек
21.08.2021, 21:400 Жительница Дедовичского района заплатит штраф за избиение 82-летней женщины 21.08.2021, 21:200 Полиция разыскивает пропавшую 4 года назад псковичку 21.08.2021, 21:000 В Невеле водитель сбил ребенка и скрылся 21.08.2021, 20:400 Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья
21.08.2021, 20:200 Правительство одобрило дополнительные гарантии по соцподдержке детей-сирот 21.08.2021, 20:000 О «городском налоге» для туристов рассказали в администрации Пушкиногорского района 21.08.2021, 19:400 Архивисты опубликовали редкую фотографию здания дворянского собрания в Пскове 21.08.2021, 19:200 ГИБДД напомнила об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября
21.08.2021, 19:000 Псковский губернатор назвал фестиваль «Музыка на воде» знаковым мероприятием региона 21.08.2021, 18:400 До 22 градусов прогреется воздух 22 августа в Псковской области 21.08.2021, 18:200 Разговором о «русском синдроме» и об уроках одиночества завершился первый день научных чтений в Михайловском 21.08.2021, 18:000 Наличие второй смены для учеников 23 школы обсудили в управлении образования Пскова
21.08.2021, 17:400 81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе 21.08.2021, 17:250 Псковичи стали призерами конкурса «Молодые дарования России» 21.08.2021, 17:200 В приметы на работе верят 8% жителей Северо-Запада 21.08.2021, 17:000 Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» состоялась в псковском театре
21.08.2021, 16:401 Минздрав разрешил вакцинировать пожилых «Спутником Лайт» 21.08.2021, 16:200 Александр Козловский поддержал идею великолучанки провести уличный фестиваль талантов 21.08.2021, 16:040 Третьего погибшего обнаружили в сгоревшем гостевом доме в Псковском районе 21.08.2021, 16:000 Две псковские семьи получат сертификаты на приобретение жилья
21.08.2021, 15:404 Владимир Путин обсудит предвыборную программу с партией «Единая Россия» 21.08.2021, 15:201 Мифологизацию Александра Невского и Александра Пушкина обсудили на Пушкинских чтениях 21.08.2021, 15:000 Стала известна причина пожара в гостевом доме в Псковском районе 21.08.2021, 14:403 Аква музыкале
21.08.2021, 14:200 Танцевальному клубу «Рио-Рита» планируют предоставить для занятий псковский Дом офицеров 21.08.2021, 14:002 Больше 100 сосен высадили на берегу Чудского озера в Самолве 21.08.2021, 13:400 Почти 50 деревень в Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью к декабрю 21.08.2021, 13:201 Второй концерт фестиваля «Музыка на воде» покажут онлайн
21.08.2021, 13:000 Съезд на улицу Германа в Пскове перекроют 23 августа 21.08.2021, 12:403 1,5 тысячи птиц сгорело в Псковском районе 21.08.2021, 12:200 Псковича подозревают в краже трех бутылок водки 21.08.2021, 12:000 Мошенники внедрили схему с «бесплатной пиццей» от крупных банков
21.08.2021, 11:452 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 644 21.08.2021, 11:250 Традиционные Михайловские Пушкинские чтения открылись в Псковской области 21.08.2021, 11:052 Почти 135 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19 21.08.2021, 10:460 Штраф за нарушение правил предвыборной агитации увеличился в 10 раз
21.08.2021, 10:250 Более 300 пациентов в Псковской области избавились от COVID-19 за сутки 21.08.2021, 10:050 Мертвого мужчину нашли у трассы в Островском районе 21.08.2021, 09:479 Несколько человек погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом 21.08.2021, 09:270 Аукцион по продаже здания центра «Десантник» в Гдове признали недействительным
21.08.2021, 09:130 Алкоголь и бритвенные станки привлекли внимание воров в Пскове 21.08.2021, 08:530 Дождливая погода ожидает псковичей 21 августа 21.08.2021, 08:182 Гостевой дом сгорел в деревне Подборовье-1, несколько человек остаются под завалами 21.08.2021, 07:560 В РФ стартует предвыборная агитация политических партий в СМИ
21.08.2021, 04:003 Футбольный матч с участием псковичей и великолучан пройдет без зрителей 21.08.2021, 03:0917 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области 21.08.2021, 02:552 Орбиту МКС изменят для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд 21.08.2021, 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе
20.08.2021, 22:590 Фильм экс-ведущего программы «Псковское око» поборется за «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции 20.08.2021, 22:277 Путин прокомментировал захват талибами Афганистана: это реалии, из которых нужно исходить 20.08.2021, 22:000 Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля 20.08.2021, 21:596 Борис Елкин: Работа наших подрядных организаций не всегда поддается логике
20.08.2021, 21:460 Минтруд объяснил правила получения отцами маткапитала 20.08.2021, 21:280 Художницу, живущую «по камертону Михайловского», представляет Пушкинский Заповедник 20.08.2021, 21:000 Псковичам расскажут, как оспорить результаты определения кадастровой стоимости 20.08.2021, 20:3510 Путин ответил на просьбу Меркель освободить Навального
20.08.2021, 20:252 В Псковской области пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного флага России 20.08.2021, 20:037 Фестиваль «Музыка на воде» торжественно открылся в Пскове 20.08.2021, 20:000 Псковичам пояснили, нужно ли декларировать доход от продажи недвижимости 20.08.2021, 19:360 Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте
20.08.2021, 19:230 Великолучане преодолеют более 5 тысяч километров, чтобы сыграть в футбол 20.08.2021, 19:170 «Акценты» Донецкого: Афганский излом, невельские вандалы и возрождение «Крещендо» 20.08.2021, 19:031 Минюст включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов 20.08.2021, 18:500 Житель Локнянского района украл запчасти от автомобиля через окно склада
20.08.2021, 18:414 Какие грибы едят псковские випы 20.08.2021, 18:380 Псковичи смогут бесплатно посмотреть короткометражные фильмы 20.08.2021, 18:360 В рамках празднования 120-летия поселка в Локне открыт новый пришкольный стадион 20.08.2021, 18:270 Жителя Куньинского района будут судить за кражу мотоблока
20.08.2021, 18:150 Юный пскович стал призером конкурса рассказов о четвероногом друге 20.08.2021, 18:002 Псковские школьники узнали историю российского флага от росгвардейцев 20.08.2021, 17:580 Губернатор отметил работу сотрудников псковского «Горводоканала» 20.08.2021, 17:500 Великолучанка перевела деньги мошеннику, несмотря на уговоры сотрудников банка
20.08.2021, 17:471 Фестиваль Crescendo состоится в Зеленом театре Пскова 3 сентября 20.08.2021, 17:470 Псковичи едут в Уфу на финал чемпионата «Молодые профессионалы» 20.08.2021, 17:440 Великолучанин занял второе место на первенстве Европы по ММА 20.08.2021, 17:360 Ранее судимый за кражи иностранец незаконно проник в Невельский район
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.