Недвижимость

Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

Налоговый вычет с расходов на аренду жилья планируется ввести в России для развития арендного рынка. Такую инициативу Минстрой РФ предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», передает ТАСС.

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», - говорится в проекте паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, Минстрой предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, а также создать цифровые инструменты для арендного рынка. Развитию рынка также должно помочь создание наемных домов через механизм государственно-частного партнерства и предоставление земельных участков на льготных условиях. Еще ряд предложений касается налогового стимулирования, в том числе для создания наемных домов через механизм коллективных инвестиций и механизмов поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.

Минстрой вместе с этим предлагает в качестве меры жилищной поддержки использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность. Также для улучшения жилищных условия граждан предлагается выдавать индивидуальные сертификаты на аренду. Предполагается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 млн кв. метров.

Согласно информации Минстроя, по итогам 2020 года порядка 5,7 млн семей (10% от общего числа домохозяйств) арендуют жилье, в развитых странах этот показатель достигает 18-40%, а в крупнейших мировых городах - 80%. При этом большая часть арендного фонда России находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет.