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Кадастровую оценку земельных участков проведут в Псковской области в 2022 году

24.08.2021 20:28|ПсковКомментариев: 0

Работы по государственной кадастровой оценке всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков будут проводится на территории Псковской области в 2022 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБУ ПО «БТИ и ГКО», подготовка к проведению государственной кадастровой оценки проводится на постоянной основе. БТИ в рамках подготовки занимается приемом и рассмотрением представленных правообладателями деклараций о характеристиках земельных участков.

Вся необходимая информация, в том числе нормативно-правовые документы, утвержденный график приема заявителей и деклараций о характеристиках объекта недвижимости, форма и примеры заполнения деклараций о характеристиках объекта недвижимости, контактные данные, размещена на официальном сайте бюджетного учреждения (bti-pskov.ru) в разделе «Кадастровая оценка».

Адрес ГБУ ПО «БТИ и ГКО»: 180002, Псков, улица Госпитальная, дом №3.

Телефоны для справок: 8 (8112) 58-60-60, 8 (8112) 58-60-10, 8 (8112) 58-68-04.

Теги: #земля
Источник: Псковская Лента Новостей
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