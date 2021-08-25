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Экономим впрок: сезонные скидки «Стройбазы на Алмазной»

25.08.2021 10:10|ПсковКомментариев: 0

Конец лета. Дачный сезон подошел к концу, урожай собран, идут последние приготовления участка к зимовке. Человек сторонний может подумать, что дело идет к своеобразной «спячке», однако профи знают: именно сейчас и наступает самое время для строительства загородного дома или дачи. Причина проста: именно осенью строительные рынки предлагают самые ощутимые скидки на стройматериалы.

«Стройбаза на Алмазной» - не исключение. Сегодня расскажем о том, как сэкономить при покупке электротоваров, фильтров для воды и обоев.

МАГАЗИН ОБОЕВ

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №4, секция 38

☎8-960-228-78-08

Магазин обоев в связи с закрытием проводит глобальную ликвидацию товара. До конца августа для всех покупателей будут действовать скидки до 50%. В ассортименте:​

- более 500 видов обоев 1.06х10.05, различных стилей и колористики, представленных в магазине;

- клеевые основы (обойные, для стыков, для лепнины и прочего декора);​

- вспомогательные инструменты (валики, шпателя, ножи+лезвия, защитные пленки и прочее).​

Не упустите шанс купить обои по очень выгодной цене! И помните: если кот дерет обои - это знак. Поменяйте - они ему не нравятся!

МАГАЗИН «ЭЛЕКТРОМАРКЕТ»

🌏https://msm60.ru/ehlektromarket

🏠Стройбаза на Алмазной, павильон №4, секция 36а и 37

☎8-911-351-18-84

Новый магазин «ЭлектроМаркет», открывшийся на «Стройбазе на Алмазной» - ваш надежный проводник в мире электротоваров. От схемы электрики зависит ежедневный комфорт всех обитателей частного дома или городской квартиры. Большинство из нас знает, что розетки лучше располагать на уровне 25–30 сантиметров от пола, а выключатели — на высоте 85–90 сантиметров. Но этих базовых знаний недостаточно, чтобы сделать свой дом действительно безопасным и удобным. К тому же важно правильно выбрать электрику. В этом вам поможет магазин «ЭлектроМаркет».

 

Здесь у любого электрика глаза разбегутся: электро- и бензоинструменты, розетки, удлинители, выключатели, провод и кабель, клеммы, WAGO, зажимы, разъемы, наконечники, соединители, гильзы, контакторы, реле, щиты, металлические шкафы, счетчики и измерительные приборы, светотехника, элементы питания, громозащита... В общем, проще сказать, чего здесь нет. Даже ретропроводка имеется! Ассортимент удовлетворит любого - как профессионала, так и обычного покупателя.

 

Консультанты сориентируют в бесконечном выборе электротоваров известных производителей как отечественного, так и импортного производителя. Здесь вы найдете продукцию таких зарекомендовавших себя брендов, как TDM ELECTRIC, ABB, Schneider, DKC, Legrand, WOLTA, SDS, Gauss, ТД Гринел, Энергия, Apeyron и многие другие.

Все товары сертифицированы, а значит, хорошее качество - гарантировано!

«АКВАФОР»

🌏http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

☎(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Вы знали, что вода помогает снизить вероятность сердечного приступа? Оказывается, ученые выяснили, что те люди, которые пьют около шести стаканов воды в день, меньше подвержены риску сердечного удара в отличие от тех, кто выпивает всего два стакана.

Но самое важное - какую воду вы будете пить. Бутилированная вода из супермаркета — это в большинстве случаев обычная вода из водопроводного крана, пропущенная через фильтр, а затем упакованная в пластик. Добросовестные производители бутилированной воды очищают воду при помощи промышленных обратноосмотических фильтров, которые на сегодняшний день обеспечивают наилучшее качество очистки воды.

У вас есть возможность получить воду точно такого же качества прямо у себя дома, купив систему для глубокой фильтрации и умягчения питьевой воды Аквафор Baby H Pro с картриджем каскадной фильтрации 2 в 1.

Эта система обеспечит вас питьевой водой без антибиотиков и гормонов. Для детей и сторонников здорового питания - оптимальный вариант! Система также удаляет активный хлор, тяжелые металлы, пестициды, нефтепродукты, распространенные токсины и аллергены даже в сильно загрязненной воде. Ионообменный блок меняет минеральный состав исходной воды, предотвращая выпадение солей жесткости в виде известкового налета. Стоимость снижена на 21%: сейчас Аквафор Baby H Pro можно купить за 4390 рублей (старая цена 5490 рублей).

Хотите полностью устранить жесткость воды и избавиться от накипи? Поможет фильтр Аквафор Морион 101-S. Он удаляет все вредные примеси из водопроводной воды, обогащает воду магнием и кальцием и эффективен даже при низком давлении в водопроводе. Сейчас его можно купить по цене 10990 рублей (стоимость до снижения - 11490 рублей).

Пока не решаетесь приобрести полноценный фильтр или нет возможности его установить? Покупайте кувшин Аквафор Гарри (3,9 л + 3 модуля в комплекте) всего за 750 рублей.

Это фильтр-кувшин с современным, стильным дизайном, который эффективно очищает воду от вредных примесей. Вместительные воронка и кувшин позволяют очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи. Все части фильтра изготовлены из высококачественного пищевого пластика.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #скидки #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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