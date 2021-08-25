Недвижимость

Выгодный сентябрь: «Стройбаза на Алмазной» приглашает сэкономить на покупках

Главное, что специалисты советуют охотнику за скидками на строительные материалы, – начинать готовиться к ремонту задолго до непосредственного начала работ. Не летом, когда уже сняли обои или затеяли класть фундамент, а осенью, когда еще только планируют эти или любые другие манипуляции. Помните: компании, занимающиеся производством и продажей строительных материалов, начинают готовиться к сезону ремонтов заранее. И покупателям стоит последовать их примеру! А значит - прямо сейчас собираемся на «Стройбазу на Алмазной» за скидками и спецпредложениями и знакомимся с новыми отделами.

МАГАЗИН «ВСЕ ДВЕРИ»

https://msm60.ru/vse-dveri-vsedveri-60-ru

«Стройбаза на Алмазной», павильон №29, секция 96, 98, 103

(8112) 61-20-80, 8-921-211-20-80

Более 350 моделей межкомнатных и входных стальных дверей, а теперь - еще больше: в магазине «Все двери» увеличился ассортимент дверей в наличии и на заказ. А следовательно, у псковичей есть масса возможностей создать у себя дома интерьер, не похожий на других. К тому же - ощутимо сэкономить, ведь магазин регулярно присоединяется к акциям заводов-производителей, предлагая скидки на популярные модели.

Межкомнатные двери от производителя выпускаются в популярных и нестандартных размерах, оснащены обычными или усиленными полотнами, представлены широким выбором готовых изделий. Помимо безупречного качества изделий, двери имеют весьма презентабельный внешний вид, удивляя при этом сравнительно низкой ценой продукции. Вся изготовленная продукция соответствует ГОСТам.

В магазине «Все двери» вы найдете продукцию нескольких фабрик дверей по ценам производителей- таких, как «BRAVO», «VellDoris», «elPORTA», «MR.WOOD», «Groff», «Белорусские двери». Поэтому покупать межкомнатные и входные двери на «Стройбазе на Алмазной» не только удобно, но и выгодно.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА

«Стройбаза на Алмазной», павильон №5, секция 45

Замечено: эксплуатация бензоинструмента в соответствии с назначением и регулярное сервисное обслуживание продлевают срок службы инструмента и существенно снижают стоимость возможного ремонта.

Новый отдел, открывшийся на «Стройбазе на Алмазной», проводит ремонт бензопил и бензоинструмента любой сложности (пилы, триммеры, мотокосы и прочее). Мастерская оснащена всем необходимым оборудованием для ремонта бензопил и электропил.

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

msm60.ru/magazin-strojza

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

(8112)79-35-76

Компьютерная колеровка, 30 тонн краски в наличии, опытные консультанты и лояльные ценники - все это студия цвета «СтройЗА», что на «Стройбазе на Алмазной». Если вы задумали ремонт или затеяли строительство, вам обязательно надо сюда заглянуть, ведь здесь вы найдете отличные лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики от ведущих производителей (Tikkurila, Parade, Лакра).

К тому же здесь всегда можно подобрать товары по акционным ценам. Например, сейчас в «Строй ЗА» действуют следующие спецпредложения:

- Краска резиновая «Главный технолог» (все цвета и объемы) - скидка 30%;

- Деревозащ.средство Pinotex Classic Extreme (в ассортименте) - скидка 20%

- Деревозащ.средство Pinotex Classic Plus (9 л, в ассортименте) - 4700 рублей (цена без скидки 5780 рублей);

- Краска фасадная F30 (база С бесцв., 9 л) - 3290 рублей (старая цена 4394 рублей);

- Краска фасадная F30 (база А бел.мат., 9 л) - 4200 рублей (старая цена 5614 рублей);

- Деревозащ.ср-во Текстурол Кантри в ассортименте - скидка 20%;

- Деревозащ.ср-во Текстурол тиксо 10л в ассортименте - 5250 рублей (прежняя цена 7020 рублей).

Обратите внимание: при покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы можете оформить накопительную бонусную карту «СтройЗА». Это очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Более подробная информация - у продавцов-консультантов магазинов «Строй ЗА». И не забудьте о том, что в студии цвета можно воспользоваться бесплатной колеровкой лакокрасочных материалов, приобретенных в магазине под брендами ТЕКС, Dulux, Pinotex, Marshall, Hammerite.

СУПЕРМАРКЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

http://msm60.ru/severnoe-siyanie

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 34, секция 113-115

(8112) 60-46-34

Стильное пополнение в коллекции супермаркета светильников «Северное сияние»: продукция немецкого бренда Maytoni. Люстры, бра и торшеры этой компании идеальны для современного интерьера.

Maytoni создает продукт от эскиза до готового шедевра. Над созданием светильников Maytoni трудятся одни из лучших промышленных дизайнеров, технологов, архитекторов и конструкторов. Постоянно расширяется ассортимент и создаются уникальные модели в современном и классическом стилях.

Вся продукция бренда соответствует Европейскому стандарту качества благодаря многоступенчатой системе собственного производственного контроля, ведь в процессе создания светильника уделяется внимание каждой детали.

По-прежнему в супермаркете «Северное сияние» - огромный выбор светильников. Модели в стиле «Буше», «Флористика», «Классика», «Геометрия», «Техно», «Лофт», «Модерн», «Хрусталь», а также торшеры, бра, настольные лампы (в том числе детские) и прикроватные светильники. Продавцы-консультанты сориентируют вас во всех новинках сезона и подскажут самые привлекательные варианты.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!