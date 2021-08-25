Недвижимость

Псковичам советуют проверять недвижимость на предмет юридической чистоты

Приобретая объект недвижимости, необходимо быть предельно внимательным и тщательно проверять его на предмет юридической чистоты, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятностями, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области.

«Не все знают, что можно совершенно бесплатно онлайн проверить данные по объекту, касательно наличия ограничений прав или обременений (залог, аренда, арест). И эта информация будет актуальной, так как она берется непосредственно из единственного достоверного источника по учету недвижимости — Единый государственный реестр недвижимости», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

Сведения из ЕГРН можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сайта Росреестра www.rosreestr.gov.ru.

Для этого в сервисе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» необходимо ввести адрес объекта или кадастровый номер и «Сформировать запрос», далее необходимо перейти в раздел «Права и ограничения». Если обременения (залог, аренда, арест) есть, они будут указаны справа в подразделе «Ограничения». Если их нет, то будет показана пустая строка.

Узнать об обременениях (залог, аренда, арест) можно на следующую недвижимость: жилой дом, земельный участок, квартиру, комнату, нежилое помещение, здание, объект незавершенного строительства. Услуга предоставляется заявителю бесплатно в режиме реального времени.

Кадастровая палата обучает всех желающих работе с электронными сервисами Росреестра, занятия бесплатные.

Занятия проходят по адресу: город Псков, улица Рабочая, 11.

Еженедельно по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:00.

Необходима предварительная регистрация: телефон 649-301 (доб.2110); e-mail TimofeevaNA@60.kadastr.ru.