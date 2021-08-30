Мы потеряли компетенцию по большим стройкам — Александр Козловский

До полноценного запуска студенческого кампуса остаются считанные месяцы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на встрече с председателями советов многоквартирных домов Пскова депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, отвечая на вопрос жительницы Пскова, которая пожаловалась на слишком затянувшееся строительство объекта.
В целом, отметил депутат, преображения, происходящие в Пскове, его впечатляют. «Конечно, они приносят неудобства жителям: то остановки переносятся, то движение закрывается, то переходы делаются не там. Зато все делается на десятилетия вперед, закладывается комфорт проживания в столице нашего региона», - резюмировал Александр Козловский.