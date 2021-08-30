Недвижимость

Мы потеряли компетенцию по большим стройкам — Александр Козловский

До полноценного запуска студенческого кампуса остаются считанные месяцы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на встрече с председателями советов многоквартирных домов Пскова депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, отвечая на вопрос жительницы Пскова, которая пожаловалась на слишком затянувшееся строительство объекта.

«Кампус построен на проклятом месте», - посетовала женщина и попросила разъяснений. Депутат Госдумы заверил ее, что до запуска объекта остались считанные месяцы. «Проект изготавливался давно, качество тоже оставляет желать лучшего, а происходит это потому, что компетенцию по таким большим стройкам мы потеряли, - убежден Александр Козловский. - Необходимы знания, проектировщики не всегда хорошо отрабатывают, но вопрос постепенно решается, и кампус будет достроен».

В целом, отметил депутат, преображения, происходящие в Пскове, его впечатляют. «Конечно, они приносят неудобства жителям: то остановки переносятся, то движение закрывается, то переходы делаются не там. Зато все делается на десятилетия вперед, закладывается комфорт проживания в столице нашего региона», - резюмировал Александр Козловский.