Недвижимость

Около 40 бесхозяйных объектов Пскова могут перейти в городскую собственность через суд

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова обратился в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Судебного департамента.

С полным списком построек, которые планируется передать в муниципальную собственность, можно ознакомиться здесь.

Судебное заседание пройдет 27 октября, в 16.00 по адресу: Псков, улица Петровская, 24, кабинет №49 (4 этаж). Судья - Людмила Медончак.

Все заинтересованные лица, которые считают себя собственниками указанного имущества либо его иными законными владельцами, могут обращаться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе в КУМИ города Пскова (во внесудебном порядке) или в Псковский городской суд.