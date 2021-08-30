Недвижимость

Как найти владельца заброшенного земельного участка, напомнили псковичам

Как найти владельца заброшенного земельного участка, рассказали Псковской Ленте Новостей в филиале ФКП Росреестра по Псковской области.

Для совершения различных сделок необходимо изучить сведения о земельном участке. Как правило, такая информация нужна гражданам, которые планируют продать или купить недвижимость. Если земельный участок заброшен, а его владелец неизвестен, единственным способом получения достоверной информации является запрос сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

«Такие сведения предоставляются в виде выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Для обращения потребуется точный адрес объекта, его площадь или кадастровый номер объекта недвижимости», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Инна Толканова.

Если же заинтересованное лицо не располагает этими точными данными, то сведения о земельном участке (кадастровый номер, адрес объекта недвижимости, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость) можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online«», которые доступны на главной странице сайта Росреестра – https://rosreestr.ru/site/.

Далее, чтобы узнать владельца участка, а также проверить на наличие обременений (залог, аренда, арест) нужно заказать выписку из ЕГРН. Сведения, содержащиеся в ЕГРН являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу.

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения. содержащиеся в ЕГРН.

Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, не зависимо от местонахождения объекта недвижимости.