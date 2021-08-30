Недвижимость

Счетная палата предложила разрешить брать льготную ипотеку один раз в жизни

Счетная палата предложила ввести лимит на выдачу льготной ипотеки в России — один раз в жизни на одного заемщика — это поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудитора палаты Наталью Трунову.

Сейчас один раз россияне могут взять дальневосточную и сельскую ипотеку, а также улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи. При этом количество раз для оформления льготной ипотеки под 7% и семейной ипотеки под 6% не ограничено.

«Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом», — заявила Трунова.

При этом она уточнила, что мера предлагается без привязки к месту жительства, поскольку «людей нельзя ограничивать в выборе их перемещения».

«Другой вопрос, что у нас очень ограниченное количество рынков и территорий, куда люди стремятся. Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны — это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит», — заключила Трунова.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума — 7,1%, а долги по ней впервые превысили 10 триллионов рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.

В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля повысили ставку по программе до 7% и установили единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей. Одновременно кабмин расширил условия по семейной ипотеке — теперь ее могут оформить семьи с одним ребенком. Эксперты уверены, что такое смягчение поможет частично компенсировать падение спроса на ипотеку на новостройки.