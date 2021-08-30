Недвижимость

Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Ипотеку невыгодно гасить досрочно, если кредит взят под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 % или в случаях, когда девелопер дополнительно субсидировал снижение данной ставки до 2-3 % годовых — при этом предусмотрен длительный срок кредитования. Об этом рассказал профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

«Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту. А ведь уже в ближайшее время, из-за повышения ЦБ в июле этого года ключевой ставки до тех же 6,5 %, ставки по депозитам могут только вырасти, в отличие от процента по ипотеке, который, как правило, фиксирован на весь срок», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Также весьма распространенной ситуацией является сдача ипотечной квартиры в аренду, по ставке, равной или превышающей ежемесячный платеж банку. В этом случае заемщик, по сути, имеет «бесплатную ипотеку», отметил Кулаков.

И, наконец, еще одна ситуация, при которой гасить досрочно ипотеку невыгодно – «с обратной аргументацией». Речь идет о штрафных санкциях в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, заключил эксперт.