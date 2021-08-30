В Псковской области обновился порядок предоставления сведений из ЕГРН

Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости обновился в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.
С 26 июля вступил в силу новый порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН. «Порядок состоит из нескольких разделов: порядок предоставления сведений из ЕГРН; способы направления запросов на получение выписки из реестра и формы, по которым Росреестр направляет сведения. В приложениях приведены шаблоны для обращения за выпиской в зависимости от требуемой информации», – уточнила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.
В порядке предоставления сведений устанавливается, что заявитель вправе выбрать запросы по формам одним из следующих способов:
Отдельным пунктом установлен перечень сведений, выдаваемых в виде копий, помещенных в реестровое дело документов, выражающих содержание сделок.
Получить сведения из ЕГРН можно с помощью интернета или информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая:
Орган регистрации прав предоставляет сведения в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса. Сведения, предоставленные на основании запроса, являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или МФЦ сведений, содержащихся в ЕГРН.
Заявителю предоставляется возможность проверять текущее состояние запроса на официальном сайте Росреестра и ФГБУ ФКП Росреестра («рассматривается», либо «рассмотрен»), используя «Проверку состояния запроса online».