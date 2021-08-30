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Псковичей ожидают профилактические визиты Росреестра

В области государственного земельного надзора произошли изменения. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области, с 1 июля вступил в силу федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который определяет новые правила осуществления в стране большинства видов государственного и муниципального контроля (надзора).

В управлении рассказали, что новым в нем является обязательность проведения надзорным органом профилактических мероприятий, к которым относятся информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит. Ранее в перечне надзорных мероприятий отсутствовало такое полномочие, как профилактический визит, подчеркнули в псковском Росреестре.

Также вышеуказанный закон предоставляет Росреестру и его территориальным органам возможность проведения ряда контрольных (надзорных) мероприятий как с взаимодействием с контролируемым лицом, так и без взаимодействия с ним. «Например, взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной выездной проверки. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводится наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование», - пояснили в ведомстве.

«С учетом законодательных изменений, федеральный государственный контроль (надзор) в области геодезии и картографии осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, исключены соблюдение обязательных требований к выполнению геодезических и картографических работ, осуществляемых при градостроительной деятельности, кадастровой деятельности, землеустройства, недропользования и их результатов, надзор за соблюдением порядка установления местных систем координат. Особое внимание обращено на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии, проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) является приоритетным по отношению к проведению контрольно-надзорных мероприятий», - рассказала заместитель руководителя управления Анна Иванова.