Недвижимость

Псковичи могут оформить электронную ипотеку за один день

Управление Росреестра по Псковской области стало участником проекта «Электронная ипотека за один день». Это значит, что жители региона могут оформить электронную ипотеку за день, в то время как срок ее оказания через МФЦ составляет семь рабочих дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Проект «Электронная ипотека за один день» дает возможность регистрации договора ипотеки и договора купли-продажи с ипотекой удаленно, без личного визита в офисы приема документов и МФЦ. Между Росреестром и Сбербанком было подписано соответствующее соглашение, регулирующее все вопросы электронной подачи документов по сделкам. Теперь такие соглашения подписали и другие компании.

На данный момент в регионе наиболее эффективное взаимодействие осуществляется со Сбербанком, ВТБ и Промсвязьбанком.

Кредитная организация осуществляет подготовку необходимого пакета документов, переводит документы в электронный вид, берет на себя техническую строну подачи документов. Документы подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП) в присутствии специалистов банка. При этом, если у заявителя нет УКЭП, он может ее получить с помощью сотрудников кредитной организации. Это значительно сокращает сроки подачи документов, заметили в Росреестре.

Результат оказания государственной услуги тоже приходит в электронном виде.

В ведомстве также пояснили, что если потребуется бумажный вариант, то нотариус в соответствии со статьей 103.9 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» может удостоверить равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу. «Это означает подтверждение тождественности содержания представленного нотариусу электронного документа содержанию изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе. Изготовленный нотариусом документ на бумажном носителе имеет ту же юридическую силу, что и электронный документ, равнозначность которому удостоверена нотариусом», - отметили в управлении.

Там в управлении добавили, что свидетельство о государственной регистрации права не выдается с 2016 года, его заменяет выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

«Поэтому независимо от того была ли проведена государственная регистрация при подаче документов лично через МФЦ или в электронном виде, документом, подтверждающим проведение государственной регистрации будет выписка из ЕГРН», - сказала заместитель руководителя управления Елена Шефова.