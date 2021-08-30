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Недвижимость

Эксперт объяснил, чем опасен договор дарения квартиры для пенсионеров

12.09.2021 10:57|ПсковКомментариев: 0

Довольно часто пожилые люди, выражая свою волю по передаче принадлежащего им недвижимого имущества, на основе чьих-то просьб, а также, чтобы не порождать налоговых последствий для своих родственников, используют такую форму, как договор дарения. При этом они рассчитывают на то, что смогут оставаться в уже подаренной квартире пожизненно, но не всегда все оказывается так, как планирует человек, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Необходимо четко понимать, что, подписывая договор дарения квартиры, человек больше не имеет на нее никаких прав», — заметил юрист.

Договор в исключительных случаях может быть признан недействительным, если одариваемый нанесет физический вред дарителю. Поэтому судам ничего не остается делать, как следовать букве закона и принимать решения не в пользу бывших владельцев, даже если они зарегистрированы в данном жилом помещении, обратил внимание эксперт.

Однако суд может установить временные рамки, в течение которых бывший владелец может проживать в подаренном объекте недвижимости, а также обязать нового хозяина предоставить иное жилое помещение, пригодное для проживания.

Так, по словам Соловьева, совсем недавно состоялось судебное решение, которое может несколько изменить судебную практику и на деле защищать права пенсионеров, подаривших свои квартиры тем, кто «впоследствии не оценил этого широкого жеста».

В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 27 июля 2021 года содержится предписание суду первой инстанции пересмотреть свое решение, в соответствии с которым дочь, получившая от матери в подарок четырехкомнатную квартиру в Москве, была обязана предоставить ей иное жилое помещение в Московской области.

Судьи Верховного суда отметили, что такое решение нарушило права пожилой женщины, поскольку, если суд придет к выводу о необходимости возложения на собственника жилого помещения обязанности по обеспечению бывшего члена его семьи другим жилым помещением, то в решении суда должны быть определены:

- срок исполнения собственником жилого помещения такой обязанности;

- основные характеристики предоставляемого другого жилого помещения (минимальная площадь);

- его местоположение:

- указание на то, на каком праве собственник обеспечивает бывшего члена своей семьи другим жилым помещением.

Наличие такого прецедентного решения, по мнению эксперта, должно стать ориентиром для всех судов давать четкую правую оценку и исследовать все вышеуказанные обстоятельства.

«Однако это не значит, что теперь пенсионеры могут направо и налево дарить свое недвижимое имущество, рассчитывая на то, что, в случае чего, суд их защитит, — сказал Соловьев. - Никто не убережет их (пенсионеров — ред.) от душевных переживаний и страданий, а также неудобств, связанных с вынужденным переездом в другую местность».

Поэтому старое доброе завещание пока остается самым надежным средством обезопасить себя от жизненных разочарований, заключил эксперт.

Теги: #пенсионеры #квартира #наследство
Источник: Псковская Лента Новостей
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