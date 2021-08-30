Недвижимость

На расселение аварийного жилья в регионах выделят 45 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на 2022 год 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Об этом говорится в списке поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», опубликованном в понедельник на сайте Кремля, передает ТАСС.

«Правительству Российской Федерации (предусмотреть – ред.) выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года», - говорится в документе.