Недвижимость

ЦБ предложил применять эскроу-счета для развития ипотеки на строительство частного жилья

Развитию ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет способствовать применение механизма проектного финансирования через счета эскроу по аналогии с теми, которые применяются при многоквартирном долевом строительстве, считают в Центробанке.

Механизм был введен в середине 2019-го, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Новый порядок предполагает, что после получения разрешения на строительство покупатель заключает с застройщиком договор долевого участия (ДДУ). Затем в банке открывается спецсчет эскроу, куда гражданин переводит средства. Застройщик сможет получить к средствам доступ после выполнения своих обязательств перед покупателем.

Также для развития этого вида кредитования необходимо повышение ликвидности залогов – за счет создания отрасли индустриального, стандартизированного проектирования и домостроения, создания «земельного банка» для ИЖС, обеспеченного инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, пишет газета «Известия».

Подумать над созданием продукта для ипотеки на ИЖС на июльском президентском Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Марату Хуснуллину поручил Владимир Путин.