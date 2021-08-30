Недвижимость

Псковичам рассказали о причинах отказа в выдаче выписок из ЕГРН

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) предоставляются как в виде выписок, так и в виде копий документов. Однако орган регистрации прав может отказать в выдаче таких сведений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала Росреестра.

Причин может быть несколько:

с запросом обратилось ненадлежащее лицо (например, если выписку из ЕГРН, содержащую сведения ограниченного доступа, запрашивает не правообладатель или залогодержатель);

в реестровом деле отсутствует подлинный экземпляр документа, выражающего содержание односторонней сделки, за выдачей которой обратился правообладатель;

реестровое дело (тома дела), в которое были помещены запрашиваемые документы, уничтожено в связи с истечением срока хранения;

выявлено, что в ЕГРН содержатся сведения о нескольких объектах недвижимости с указанными в запросе характеристиками, при этом невозможно уточнить у заявителя содержание запроса (отсутствует электронный адрес заявителя, не представлены уточненные сведения).

В соответствии с порядком о предоставлении сведений, уточнение указанных характеристик в запросе производится только путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты заявителя.

«За предоставление сведений, содержащихся в реестре недвижимости, взимается плата. Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, согласно закону о регистрации, является таким же результатом оказания государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, как и выписка из ЕГРН. Следовательно, при получении решения об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений из ЕГРН плата возврату не подлежит», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.

Во избежание отказов в предоставлении сведений из ЕГРН Кадастровая палата по Псковской области призывает заявителей быть более внимательными при запросе информации и указывать адрес электронной почты, который необходим для уточнения указанных в запросе сведений в порядке, предусмотренном законодательством.