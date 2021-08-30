Псковичам рассказали о причинах отказа в выдаче выписок из ЕГРН

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) предоставляются как в виде выписок, так и в виде копий документов. Однако орган регистрации прав может отказать в выдаче таких сведений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала Росреестра.
Причин может быть несколько:
В соответствии с порядком о предоставлении сведений, уточнение указанных характеристик в запросе производится только путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты заявителя.
«За предоставление сведений, содержащихся в реестре недвижимости, взимается плата. Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, согласно закону о регистрации, является таким же результатом оказания государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, как и выписка из ЕГРН. Следовательно, при получении решения об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений из ЕГРН плата возврату не подлежит», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.
Во избежание отказов в предоставлении сведений из ЕГРН Кадастровая палата по Псковской области призывает заявителей быть более внимательными при запросе информации и указывать адрес электронной почты, который необходим для уточнения указанных в запросе сведений в порядке, предусмотренном законодательством.