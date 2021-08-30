Недвижимость

Более двух тысяч объектов в Псковской области сняли с кадастрового учета за полгода

Более двух тысяч объектов в Псковской области сняли с государственного кадастрового учета за шесть месяцев 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

Из числа снятых объектов 1541 — это земельные участки, 394 здания, 291 помещение, 22 сооружения и 41 объект незавершенного строительства.

Основанием для снятия с учета и прекращения права на объект недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости» является акт обследования. Специалисты пояснили, что в случае полного уничтожения, разрушения или гибели объекта недвижимости, в результате которых он полностью утрачивает свое функциональное назначение, возникает необходимость снять объект недвижимости с кадастрового учета и прекратить право собственности на него.

Акт обследования — это документ, в котором кадастровый инженер подтверждает прекращение существования здания, с расположенными в нем помещениями, сооружения, объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением. Требования к подготовке акта обследования установлены приказом минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861, рассказали в управлении.

С 4 августа 2018 года Градостроительным кодексом Российской Федерации установлен уведомительный порядок сноса объектов капитального строительства (глава 6.4). «За семь рабочих дней до начала сноса объекта и не позднее семи рабочих дней после окончания работ по сносу необходимо направить в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта уведомление о планируемом сносе и уведомление о завершении работ по сносу соответственно. Работы по сносу должна выполнить организация (ИП), являющаяся членом СРО в области строительства», - отметили в ведомстве.

Существуют исключения, при которых соблюдать уведомительный порядок не нужно:

снос объекта капитального строительства осуществлен до 4 августа 2018 года;

снос объекта капитального строительства в целях строительства нового объекта капитального строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

«С заявлением о снятии с учета и прекращения права на объект недвижимости вправе обратиться собственник такого объекта недвижимости либо его представителя при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности», - заметили в Росреестре.

Представить документы в орган регистрации прав можно следующими способами: