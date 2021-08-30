Недвижимость

Дачную амнистию продлят до 1 марта 2031 года

В октябре Госдума нового созыва рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года, а также ввести специальный механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома.

Эту информацию «Известиям» подтвердили в комитетах Госдумы VII созыва по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по госстроительству и законодательству.

«Конечно, такая амнистия нужна. Я бы сделал этот механизм постоянным, потому что время идет, людям он нравится и для них это важно. 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий», — заявил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Аналогичного мнения придерживается первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Это социально важный законопроект для людей, которые до сих пор не успели пройти процедуру регистрации прав на садовую недвижимость и земельные участки. Поэтому, конечно, его нужно принимать. Это правильная мера, которая отвечает интересам большого количества россиян», — пояснил депутат.