Недвижимость

Псковичам объяснили опасность самостоятельной перепланировки квартиры

Самостоятельная перепланировка квартиры может быть опасна, сообщили в пресс-службе регионального филиала Росреестра.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме согласно пункту 2 статьи 25 Жилищного кодекса РФ. Перепланировка квартиры включает, в частности, перенос и разборку перегородок, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидацию темных кухонь и входов в них через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров, напомнили специалисты.

«Не допускается перепланировка квартир, ведущая к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, повреждению противопожарных устройств; перепланировка квартир или комнат, ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Юлия Тимофеева.

Те, кто самовольно занимается переустройством или перепланировкой помещений, несут за это ответственность по закону. С 8 января 2019 года в связи с вступлением в силу новых положений Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории страны действует единый порядок проведения, согласования с органами местного самоуправления и завершения работ перепланировки для всех помещений в многоквартирном доме.

Для перепланировки квартиры необходимо подготовить проект и согласовать его. Для этого собственнику или нанимателю по договору социального найма необходимо обратиться в орган местного самоуправления, осуществляющий согласование перепланировки, по месту нахождения квартиры непосредственно либо через МФЦ, в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг и представить необходимые документы, установленные статьей 26 Жилищного кодекса РФ, рекомендовали в Росреестре.

Орган, осуществляющий согласование, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения.

Решение о согласовании перепланировки является основанием для ее проведения. Завершение перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии, который должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган регистрации прав для внесения сведений в ЕГРН.