Недвижимость

Администрация Пскова заказала строительство дома на 198 квартир

Администрация Пскова заказала проектирование и строительство многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Юности и Инженерной, на земельном участке с КН 60-27-00060302:635. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составила 329 млн 795 тыс. 867 рублей.

Закупка осуществляется для реализации четвертого этапа (2022-2023 годы) областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», на условиях софинансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета области и местного бюджета.

Срок введения жилого дома в эксплуатацию и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - не позднее 1 декабря 2023 года.

Количество квартир – не менее 198, в том числе 38 квартир-студий, 26 однокомнатных, 97 двухкомнатных, 33 трехкомнатные и 3 четырехкомнатные квартиры.

Количество этажей предстоит определить проектом. Наружные стены должны быть выполнены из трехслойных железобетонных панелей. В каждой квартире - совмещенный санузел либо раздельный с установкой унитаза, умывальника и ванны. Газоснабжение дому не требуется, уточняется в техзадании.

Добавим, согласно публичной кадастровой карте, указанный земельный участок находится рядом с проектируемым продолжением улицы Инженерной, рядом с домом №132.