Недвижимость

Аварийное жилье в России планируют расселять с помощью ипотеки и аренды

Механизмы субсидированной ипотеки, наемного жилья и комплексного развития территорий планируется применять в России в новой программе расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым на начало 2021 года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

«Мы планируем активно развивать, в большей степени, чем сейчас, механизм комплексного развития территорий, а также наемного жилья. Кроме того, надо упомянуть механизм ипотеки, то есть возможность граждан улучшить свои жилищные условия при переселении из аварийного жилья через механизм субсидированного ипотечного продукта», - цитирует его ТАСС.

Первый заместитель гендиректора Фонда ЖКХ также добавил, что те механизмы, которые зарекомендовали себя в действующей программе, будут работать и в новой.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.