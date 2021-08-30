ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

ВТБ улучшает условия по ипотеке с господдержкой с 24 сентября, снижая ставку до 5,75% годовых, а также по семейной ипотеке, ставка по которой теперь составит от 4,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.
По ипотеке с господдержкой базовая ставка в ВТБ составляет 6,35%, скидка в 0,3 п.п. доступна заемщикам, оформляющим кредит через цифровой кабинет на сайте банка или в других дистанционных каналах. Теперь они могут дополнительно уменьшить ставку еще на 0,3 п.п. при использовании цифровых услуг в ходе сделки – например, сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Суммарно ставку по ипотеке с господдержкой можно снизить до 5,75%, добавили в пресс-службе банка.
Аналогичная система дисконтов вводится и по семейной ипотеке. В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%, а для жителей Дальнего Востока – 4,3%. Максимальная сумма кредита по программе – 12 миллионов рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн – в остальных регионах.
Кроме того, в рамках программы «Дальневосточная ипотека» для клиентов ВТБ ранее была установлена минимально возможная ставка на весь срок кредита – всего 0,1%. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость в регионах ДФО (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет.
С момента расширения условий семейной ипотеки для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 миллиарда рублей, а после 1 июля – уже 6 миллиардов. Эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса в четвертом квартале.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам восьми месяцев 2021 года клиенты банка оформили жилищные кредиты на сумму порядка 700 миллиардов рублей. Это почти на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года, подчеркнули в пресс-службе банка.
Подробности на сайте Банка ВТБ (ПАО).