Недвижимость

Специалисты Росреестра проконсультируют псковичей по телефону 28 и 29 сентября

Специалисты управления Росреестра по Псковской области проконсультируют жителей Пскова и региона по телефону 28 и 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

28 сентября с 11.00 до 12.00 начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко ответит на вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-06.

29 сентября с 10.00 до 11.00 заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина ответит на вопросы по государственной регистрации прав и кадастровому учету объектов недвижимости. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-70-77.