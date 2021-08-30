Недвижимость

Псковичам напомнили о возможности зарегистрировать переход собственности без продавца

Зарегистрировать переход права собственности на недвижимость можно без участия продавца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

Заместитель начальника отдела регистрации недвижимости областного Росреестра Елена Евтюгина сообщила, что обращаясь «горячие линии» ведомства, жители Псковской области спрашивают о возможности регистрации перехода права собственности в отсутствие продавца, например, когда тот является юридическим лицом, которое прекратило свое существование.

Как пояснили в управлении, если продавец ликвидирован или исключен из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо на момент подачи заявления о государственной регистрации перехода права собственности, юридическое лицо, право собственности которого на отчуждаемую недвижимость зарегистрировано в Едином государственном реестре прав (ЕГРН), для регистрации перехода права собственности должно предоставить:

заявление, подписанное покупателем, потребуется также выписка из ЕГРЮЛ продавца, которую орган регистрации прав запросит самостоятельно,

предусмотренные договором купли-продажи документы, подтверждающие исполнение обязательств сторонами, например, о полной уплате цены договора, о передаче объекта недвижимости.

Если право продавца не зарегистрировано в ЕГРН, то покупателю следует обратиться в суд за признанием права собственности на недвижимость.