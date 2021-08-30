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Псковичи могут оформить обновленную семейную ипотеку в Промсвязьбанке

05.10.2021 16:07|ПсковКомментариев: 0

Новые правила для выдачи семейной ипотеки предложил Промсвязьбанк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Существенные изменения произошли в программе семейной ипотеки в июле. Теперь кредит по льготной ставке до 6% могут взять  семьи, в которых хотя бы один ребенок родился позже 1 января 2018 года. При этом в Промсвязьбанке готовы предложить еще более низкую ставку*.

При помощи льготного кредита семьи могут приобрести квартиру в новостройке. Также деньги можно направить на строительство частного дома или рефинансировать полученный ранее жилищный кредит. В качестве первоначального взноса Промсвязьбанк принимает сертификат на материнский капитал, им также можно оплатить кредит полностью (при условии, что он составляет 15% от стоимости приобретаемой квартиры).

«Если ребенок родился в 2018 году, а ипотечный кредит взяли за несколько лет до его рождения по стандартной программе "Новостройка", то у семьи есть возможность рефинансировать остаток долга по сниженной ставке в ПСБ. При этом под условия программы подпадают кредиты на недвижимость, которые один из родителей брал даже до вступления в брак», - рассказала руководитель ипотечного центра ПСБ в Пскове Ирина Крылова.

Банки выставляют различные сроки, в которые можно обращаться за рефинансированием по семейной ипотеке. Большинство кредитных организаций разрешают перекредитоваться по льготной ставке только спустя полгода обслуживания ранее взятого займа. В ПСБ рефинансировать ипотечный кредит другого банка можно уже спустя 3 месяца после его получения.

«Рефинансирование происходит довольно быстро, так как согласование объекта обычно не занимает много времени, а оценка квартиры проводится дистанционно, благодаря чему сроки рассмотрения сокращаются», - объяснила Ирина Крылова.

Для получения семейной ипотеки клиенту нужно заполнить заявку на ипотечный кредит. Сделать это можно лично в офисе банка или дистанционно на сайте ПСБ. После проверки кредитной истории клиент получает предварительное решение банка. Затем, в случае одобрения, необходимо подготовить документы для подтверждения платежеспособности заемщика и подать их онлайн.

Напомним, для оформления семейной ипотеки потребуется стандартный пакет документов:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • трудовая книжка (не требуется сотрудникам силовых структур);
  • документы, подтверждающие доход за последние 6 месяцев: справка 2-НДФЛ или справка по форме банка или выписка Сбербанка (зарплатные клиенты ПСБ от предоставления этих документов освобождены);
  • свидетельство о рождении ребенка, чтобы подтвердить право на участие в программе. Ребенок должен быть рожден после 1 января 2018 года;
  • свидетельство о браке (необходимо на стадии выхода на сделку);
  • нотариальное согласие второго супруга на приобретение жилплощади (если супруг не является созаемщиком) .

Купить квартиру по программе можно во всех новостройках Пскова, аккредитованных в ПСБ. На маркетплейсе банка также можно увидеть предложения застройщиков из других регионов России.

Оформить кредит по льготной программе можно до 1 марта 2023 года. Семьи с детьми-инвалидами могут получить ипотеку по госпрограмме до 2027 года.

*Ставка начисления процентов на остаток по пенсионным картам с 04.20.2021: до 3 000 рублей включительно - 0%, от 3 000,01 рублей до 100 000 рублей включительно - 6%, от 100 000,01 рублей - 4%. Проценты начисляются банком за каждый календарный месяц на фактический остаток средств на счете на начало каждого дня в течение такого месяца, за исключением дня и(или) дней, на начало которых остаток средств на счете не превышал размер соответствующего установленного для счета порогового значения остатка средств на счете. Проценты, начисленные за соответствующий календарный месяц, выплачиваются банком в последний календарный день текущего месяца. Ознакомиться с полной версией тарифов, условиями начисления кешбэк-баллов в рамках программы лояльности «Кешбэк» и условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк», с тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в рублях для физических лиц ПАО "Промсвязьбанк" вы можете на сайте банка.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Теги: #ипотека #Промсвязьбанк #дом
Источник: Псковская Лента Новостей
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