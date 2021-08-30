Недвижимость

Александр Братчиков объяснил, почему ФК «Псков» будет бесплатно пользоваться муниципальным имуществом

Депутат областного Собрания, экс-глава администрации Пскова Александр Братчиков объяснил, почему ФК «Псков» будет бесплатно пользоваться муниципальным имуществом. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, городская Дума на сессии 28 сентября рассмотрела вопрос о даче согласия муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа по футболу "Стрела"» на предоставление в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб "Псков"» муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, без проведения торгов.

Представитель КУМИ сообщила, что помещение будет использоваться для проведения тренировок. Также здесь будут заниматься «Стрела». Планируется составить график занятий. По сути, будет совместное тренировочное мероприятие.

Депутат Олег Луценко спросил, почему предполагается безвозмездное пользование. По его словам, обычно это распространяется на муниципальные организации. «АНО разве не может платить деньги?» - поинтересовался народный избранник.

На вопрос ответил Александр Братчиков (на момент рассмотрения вопроса он еще оставался главой администрации Пскова). Он пояснил, что АНО «Футбольный клуб "Псков"» финансируется из бюджетов двух уровней – Псковской области и Пскова. По словам Александра Братчикова, брать деньги, чтобы потом возвращать, нет никакого смысла.