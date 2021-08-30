Недвижимость

«Электронная ипотека за один день» набирает популярность в Псковской области

В рамках проекта «Электронная ипотека за один день» орган регистрации рассмотрел в августе более 250 обращений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

«Наибольшее количество обращений было направлено с использованием веб-сервисов ПАО "Сбербанк", Банка ВТБ, ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Промсвязьбанк», - уточнила заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина.

Управление Росреестра по Псковской области является участником проекта «Электронная ипотека за один день». Услугу можно получить за один день, в то время, как срок ее оказания через МФЦ составляет 7 рабочих дней. Проект предоставляет псковичам возможность регистрации договора ипотеки и договора купли-продажи с ипотекой удаленно, без личного визита в офисы приема документов и МФЦ.

Кредитная организация (банк) готовит необходимый пакет документов, переводит документы в электронный вид. Берет на себя техническую строну подачи документов. Документы подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями в присутствии специалистов банка. При этом, если у заявителя нет такой подписи, он может ее получить с помощью сотрудников кредитной организации. Это значительно сокращает сроки подачи документов. Результат оказания государственной услуги приходит также в электронном виде, разъяснили в управлении.

Кроме того, ежемесячно проходят телефонные «горячие линии» по разным направлениям деятельности.