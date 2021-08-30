Недвижимость

Псковичи стали в 2,5 раза чаще подавать заявления на регистрацию имущества онлайн

Нотариусы Псковской области за шесть месяцев 2021 года подали 13 837 заявлений в электронном виде на осуществление учетно-регистрационных действий с объектами недвижимого имущества. Это более чем в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Кроме того, было подано 509 запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по региону.

Как рассказали в ведомстве, в Псковской области управление Росреестра и Нотариальная палата совершенствуют электронное взаимодействие. Еще в начале текущего года руководитель Росреестра Олег Скуфинский и президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик подписали соглашение о сотрудничестве. Документ определил ключевые направления развития совместной работы — совершенствование цифрового взаимодействия в сфере государственной регистрации прав на недвижимость, получения сведений из ЕГРН для совершения нотариальных действий, а также при проверке достоверности нотариально удостоверенных документов.

«Нотариальная форма сделок с недвижимостью является эффективным механизмом, гарантирующим достоверность сведений ЕГРН, поскольку при их совершении осуществляется проверка полномочий, правоспособности, дееспособности и юридической чистоты сделки», - отметила президент нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.

В Росреестре пояснили, что нотариус, совершивший нотариальные действия в отношении объектов недвижимости, самостоятельно направляет в ведомство заявление и документы, необходимые для государственной регистрации прав на основании нотариально удостоверенных сделок, свидетельств о праве на наследство в отношении недвижимого имущества. Преимущества от такого способа представления документов в Росреестр для граждан заключаются, в первую очередь, в экономии временных и денежных затрат: размер пошлины сокращен на 30% и документы направляются нотариусом бесплатно, срок регистрации составляет 1 рабочий день со дня поступления документов в ведомство без посещения офиса многофункционального центра.

«Совместная работа по развитию электронного взаимодействия нотариата и управления Росреестра дает нашим клиентам столь востребованные сегодня удобные цифровые инструменты гражданского оборота, которые защищены имущественными гарантиями нотариуса, являющегося одним из крупнейших пользователей услуг регионального ведомства», - подчеркнула руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

В областном управлении также добавили, что с 2021 года у граждан появилась возможность оформлять сделки с недвижимость дистанционно с привлечением сразу нескольких нотариусов. Такой формат позволяет сторонам сделки встречаться не в одной нотариальной конторе, а каждому выбирать удобную для него контору в своем населенном пункте.

«Это очень удобно в том случае, когда стороны сделки находятся в разных городах, что экономит время и денежные средства. Для совершения дистанционной сделки каждая из сторон сделки выбирает удобную для себя нотариальную контору в своем городе. Нотариусы, в свою очередь, проверяют все необходимые документы, правоспособность сторон. Затем участники сделки согласовывают время ее проведения в дистанционном формате. После этого согласованный с заявителями документ подписывается электронной подписью заявителя в нотариальной конторе, а следом усиленной квалифицированной подписью нотариуса. Далее указанные сделки дистанционно регистрируются и отправляются в электронном виде в Росреестр», - рассказали в ведомстве.