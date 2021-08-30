Недвижимость

Сбер выдал в Псковской области около 40 кредитов с господдержкой за месяц

Объем выдачи Сбербанком ипотеки с господдержкой для семей с детьми по СЗФО в сентябре 2021 года составил 3,3 млрд рублей и превысил более чем в 2 раза среднемесячный показатель с начала года. В Псковской области выдали 39 кредитов с господдержкой на 71 млн рублей, в том числе и для семей с детьми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

С января по сентябрь банк выдал 16,2 млрд рублей, 70% из них – в Северной столице. В том числе в Псковской области за 9 месяцев было выдано 3 781 млн рублей.

Всего за 9 месяцев 2021 года при финансовой поддержке банка более 3,7 тысяч семей на Северо-Западе переехали в новые квартиры. В Санкт-Петербурге – более 2 тысяч. Региональные лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов для семей с детьми – Вологодская, Калининградская и Ленинградская области.

Средний размер ипотечного кредита по СЗФО без учета Санкт-Петербурга по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в сентябре составил 3,4 млн рублей. В Петербурге средний размер кредита – более 5,3 млн рублей.

«Рост ипотечного кредитования по государственной программе для семей с детьми в первую очередь связан с расширением условий и выгодными ставками. Теперь семьи, в которых появился первенец, также могут взять ипотеку на льготных условиях. В Сбербанке такие кредиты доступны по ставке от 0,1% при субсидировании от застройщика, а также от 5% с электронной регистрацией. Стандартная ставка — 5,3%», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилую недвижимость как на первичном рынке на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика в ипотеку по льготной ставке. Минимальный первоначальный взнос по программе — от 15% от стоимости недвижимости, максимальный срок кредитования — до 30 лет.

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