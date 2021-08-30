Недвижимость

СберБанк сообщил о повышении спроса на ипотеку на индивидуальные дома

Спрос на ипотечные кредиты на индивидуальные дома, по данным СберБанка, продолжает расти. За восемь месяцев текущего года россиянам выдан 5 631 кредит на 15,025 миллиарда рублей, что в 4,5 раза больше количественного показателя за аналогичный период прошлого года и в 4,25 раза — в суммарном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

При этом, добавили в банке, если в 2019 году средний возраст ипотечного заемщика на ИЖС был 38 лет, в 2020 году возраст снизился почти до 37 лет, то сейчас средний возраст такого заемщика составляет 36 лет.

«СберБанк непрерывно работает над повышением доступности ипотечных программ для россиян. Недавно мы провели небольшое исследование, в ходе которого выяснили, что сейчас за ипотекой на индивидуальное строительство приходят более молодые люди, чем еще несколько лет назад. И мы видим стабильную тенденцию к снижению возраста такого заемщика на протяжении нескольких лет. Причем среди заемщиков увеличивается доля тех, кто состоит в браке. В 2019 году таких было 76%, в 2020 году объем вырос до 82%, в этом году — 86%. А средний срок ипотеки на ИЖС растет и составляет 19 лет по итогам выдач за январь-август 2021 года (год назад номинальный срок кредита на ИЖС составлял около 18 лет, а в 2019 году — 16 лет). Увеличение спроса на ипотеку на ИЖС связываем с запуском разных программ в банке, выгодными ставками и расширением государственных проектов поддержки данного направления», - рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

«По Северо-Западу с января по сентябрь 2021 года спрос на кредиты на индивидуальные дома вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего по программе выдано за этот период 1,2 млрд рублей. Чаще других такие кредиты брали петербуржцы, жители Вологодской и Ленинградской областей», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Увеличивается вклад государственных программ в спрос на ипотеку на индивидуальные дома. В 2021 году по ним выдано почти 1,5 тысячи кредитов на 6,6 миллиардов рублей, что в объеме общего объема выдачи с начала года составляет 26% в количественном выражении и 44% - в суммарном. Это такие программы, как «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека» после расширения условий этой программы в 2021 году.

По программе для семей с детьми построить дом или купить землю и построить на ней дом можно по ставке от 5,3%. «Дальневосточная ипотека» — кредит на готовый собственный дом — доступен по ставке от 0,1% годовых, а на строительство индивидуального дома — по ставке от 1,3% годовых. В СберБанке можно взять ипотеку в рамках программы «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» — на приобретение или строительство садового дома или дачи. Если дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жилье».

Пользуется популярностью программа льготной ипотеки на строительство жилого дома на земельном участке в собственности с проверенными подрядчиками. Ставка — от 6%.

Кроме того, в 2021 году СберБанк запустил комплексное решение для реализации индивидуального жилищного строительства — проектное финансирование застройщика для строительства ИЖС с применением счетов эскроу и предложение льготных условия по ипотеке для покупателей жилья в этих объектах. По этой программе ипотека доступна от 4,6% годовых. Подать заявку на ипотеку на ИЖС можно дистанционно на сайте DomClick.ru.