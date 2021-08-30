СберБанк сообщил о повышении спроса на ипотеку на индивидуальные дома

Спрос на ипотечные кредиты на индивидуальные дома, по данным СберБанка, продолжает расти. За восемь месяцев текущего года россиянам выдан 5 631 кредит на 15,025 миллиарда рублей, что в 4,5 раза больше количественного показателя за аналогичный период прошлого года и в 4,25 раза — в суммарном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
При этом, добавили в банке, если в 2019 году средний возраст ипотечного заемщика на ИЖС был 38 лет, в 2020 году возраст снизился почти до 37 лет, то сейчас средний возраст такого заемщика составляет 36 лет.
Увеличивается вклад государственных программ в спрос на ипотеку на индивидуальные дома. В 2021 году по ним выдано почти 1,5 тысячи кредитов на 6,6 миллиардов рублей, что в объеме общего объема выдачи с начала года составляет 26% в количественном выражении и 44% - в суммарном. Это такие программы, как «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека» после расширения условий этой программы в 2021 году.
По программе для семей с детьми построить дом или купить землю и построить на ней дом можно по ставке от 5,3%. «Дальневосточная ипотека» — кредит на готовый собственный дом — доступен по ставке от 0,1% годовых, а на строительство индивидуального дома — по ставке от 1,3% годовых. В СберБанке можно взять ипотеку в рамках программы «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» — на приобретение или строительство садового дома или дачи. Если дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жилье».
Пользуется популярностью программа льготной ипотеки на строительство жилого дома на земельном участке в собственности с проверенными подрядчиками. Ставка — от 6%.
Кроме того, в 2021 году СберБанк запустил комплексное решение для реализации индивидуального жилищного строительства — проектное финансирование застройщика для строительства ИЖС с применением счетов эскроу и предложение льготных условия по ипотеке для покупателей жилья в этих объектах. По этой программе ипотека доступна от 4,6% годовых. Подать заявку на ипотеку на ИЖС можно дистанционно на сайте DomClick.ru.