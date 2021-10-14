Недвижимость

То, что нужно: на «Стройбазе на Алмазной» продолжается сезон акций

Поздняя осень - сезон скидок на строительные и ремонтные материалы. «Стройбаза на Алмазной» не изменяет традициям и приглашает псковичей за покупками по сниженным ценам. Вот лишь несколько торговых точек, где предлагают скидки на товар до 20% и даже больше.

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

msm60.ru/magazin-strojza

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

(8112)79-35-76

Компьютерная колеровка, 30 тонн краски в наличии, опытные консультанты и лояльные ценники - все это студия цвета «СтройЗА», что на «Стройбазе на Алмазной». Если вы задумали ремонт или затеяли строительство, вам обязательно надо сюда заглянуть, ведь здесь вы найдете отличные лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики от ведущих производителей (Tikkurila, Parade, Лакра). Кроме того, в студии цвета «СтройЗА» предлагают услугу бесплатной колеровки лакокрасочных материалов, приобретенных в магазине под брендами ТЕКС, Dulux, Pinotex, Marshall, Hammerite.

Здесь всегда можно подобрать товары по акционным ценам. Например, сейчас в «СтройЗА» действуют следующие спецпредложения:

- Декоративная пропитка Pinotex Interior CLR 9 л - 4300 рублей (прежняя цена 4260 рублей);

- Краска интерьерная Dulux Bindo 3 Professional белый BW 9 л - 3530 рублей (прежняя цена 3530 рублей);

- Краска Евро КС фасадная 9 л - 3640 рублей (прежняя цена 4552 рублей);

- Краска Евро КА фасадная 9 л - 4300 рублей (прежняя цена 5405 рублей);

- Краска фасадная F51 База А бел.мат. 9 л - 7770 рублей (прежняя цена 9720 рублей);

- Краска фасадная F51 База С бесцветн. 9 л - 6760 рублей (прежняя цена 8457 рублей).

Обратите внимание: при покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы можете оформить накопительную бонусную карту «СтройЗА». Это очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Более подробная информация - у продавцов-консультантов.

«АКВАФОР»

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Вы знали, что вода помогает похудеть? Оказывается, если отказаться от напитков, соков и пить только воду, калорийность вашего рациона снизится, что позволит сбросить лишний вес. После употребления воды не такой сильный аппетит, как после сладких напитков, чая или кофе. В результате человек начинает питаться правильнее, соблюдает диету.

Но самое важное, конечно, - какую воду вы будете пить. Бутилированная вода из супермаркета — это в большинстве случаев обычная вода из водопроводного крана, пропущенная через фильтр, а затем упакованная в пластик. Добросовестные производители бутилированной воды очищают воду при помощи промышленных обратноосмотических фильтров, которые на сегодняшний день обеспечивают наилучшее качество очистки воды.

У вас есть возможность получить воду точно такого же качества прямо у себя дома, купив фильтры и системы для очистки воды в магазине «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной».

Предлагаем обратить внимание на следующие товары, на которые действуют акционные цены:

1. Трио Норма Умягчающий - 2990 рублей (старая цена 3840 рублей, скидка 23%)

Доступная проточная система для очистки воды и снижения накипи. Вкусная и безопасная вода для любого семейного бюджета.

2. Аквафор Морион 101-S - 10990 рублей (прежняя цена 11490 рублей, скидка 5%)

Удаляет все вредные примеси из водопроводной воды, полностью устраняет жесткость воды – причину накипи, обогащает воду магнием и кальцием, эффективен даже при низком давлении в водопроводе.

Действует бесплатная доставка по г. Пскову.

ВЫГОДНАЯ АРЕНДА

«Стройбаза на Алмазной» сегодня - это более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. При этом ассортимент предложений постоянно растет. Увеличивается и количество арендаторов.

Если вы хотите открыть представительство (торговую точку) в одном из крупнейших строительных комплексов г. Пскова и Псковской области, расширить свой бизнес и обеспечить постоянный приток покупателей, свяжитесь с администрацией «Стройбазы на Алмазной» по телефону 8 (921) 215-71-24. Вам предложат выгодные условия и помогут выбрать наиболее удачное месторасположение для вашей торгово-выставочной площади.

Для оформления Договора аренды необходимы следующие документы:

Для ИП:

- Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

- Уведомление о постановке на учёт физического лица в налоговый орган на территории РФ.

- Паспорт и копия паспорта .

Для ООО:

- Решение о назначение Генерального директора.

- Свидетельство о регистрации юридического лица.

- Свидетельство о постановке на учёт.

- Выписка из ЕГРЮЛ.

- Коды статистики.

- Банковские реквизиты.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!