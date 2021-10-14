Недвижимость

На сельскую ипотеку в России планируют выделить 11,5 млрд рублей

В 2022 году на поддержку программы сельской ипотеки планируется предусмотреть 11,5 млрд рублей. Такие средства заложены в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщили в Минсельхозе.

Там также напомнили, что в 2021 году на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 млрд рублей. Кроме того, дополнительно выделили 3,2 млрд, которые распределены уполномоченным банкам в полном объеме. В 2020 году, к примеру, было оформлено более 25,5 тыс. займов на общую сумму свыше 50 млрд рублей.

«Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан (в 2021 году в уполномоченные банки всего поступило 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд рублей, выдано 50,1 тыс. кредитов на 95,6 млрд рублей), Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований», — сообщили в ведомстве, передает газета «Известия».

В министерстве добавили, что проработка вопроса о дополнительном выделении бюджетных средств на субсидирование льготной ипотеки ведется на постоянной основе. Там отметили, что наибольший интерес к этой программе поддержки наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области.

«Сельская ипотека» стала одной из наиболее эффективных мер поддержки в рамках комплексного развития территорий, заявили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.