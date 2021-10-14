Недвижимость

Почти 380 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области

За прошедшие 8 месяцев 2021 года на территории Псковской области 556 раз проверили соблюдение земельного законодательства, количество выявленных нарушений составило 376. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росреестра, 199 нарушений землепользователи устранили самостоятельно (без применения штрафных санкций).

В ведомстве напомнили, что по вопросам федерального государственного земельного надзора недавно состоялась «горячая линия». На вопросы граждан отвечала заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Светлана Пютцеп.

Как отметила сотрудник управления, преимущественно на «горячую линию» обращались собственники частных домовладений. «Жизнь в частном доме нередко сопряжена со спорами с соседями, в связи с пользованием земельным участком. Причиной для разногласий могут стать границы земельного участка, устройство у дома парковки и т. д.», - пояснили в Росреестре.

Граждан, дозвонившихся на «горячую линию», преимущественно интересовали следующие вопросы: захват соседями части земельного участка, принадлежащего другому собственнику, размещение хозпостроек за границами участка, препятствие проходу и проезду граждан по землям общего пользования.

В региональном ведомстве также сообщили, что в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится информация о наличии нарушения земельного законодательства. «Информация, безусловно, не ограничивает права собственника, но может негативно повлиять на заключение различных сделок по отчуждению недвижимого имущества», - заметили в ведомстве.