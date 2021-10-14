Недвижимость

Краткосрочный план капремонта на текущий год выполнили в 8 районах Псковской области

В 8 районах Псковской области краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2021 год выполнен на 100%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

Фото здесь и далее: пресс-служба фонда капитального ремонта Псковской области

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах завершился в следующих районах:

Куньинский район; Локнянский район; Невельский район; Новоржевский район; Палкинский район; Печорский район; Псковский район; Пушкиногорский район.

В многоквартирных домах капитально отремонтировали 14 крыш, пять фасадов, четыре системы водоотведения, три системы холодного водоснабжения, три системы электроснабжения, две системы теплоснабжения, два фундамента и одну систему горячего водоснабжения.

Кроме того, на территории Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта. За прошлый месяц завершили работы по капремонту 14 конструктивных элементов в 12 многоквартирных домах Псковской области. Так, выполнены работы по ремонту четырех крыш, трех систем горячего водоснабжения, трех систем теплоснабжения, двух фасадов, одного фундамента и одного подвального помещения.

Наибольший объем работ выполнили в Пскове и Великих Луках.

В городе Пскове выполнены работы по адресам:

улица Рокоссовского, 7 (система горячего водоснабжения);

Октябрьский проспект, 12 (системы горячего водоснабжения и теплоснабжения);

Октябрьский проспект, 42 (система теплоснабжения).

В городе Великие Луки завершили работы в следующих многоквартирных домах:

проспект Октябрьский, 32 (система горячего водоснабжения);

проезд Нелидовский, 3А (фасад);

проспект Ленина, 61 (система теплоснабжения, подвальное помещение);

проспект Ленина,10/29 (крыша).

В пресс-службе отметили, что уровень собираемости взносов напрямую влияет на темпы реализации программы капитального ремонта.