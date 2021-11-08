Недвижимость

Более 500 территорий псковских объектов культурного наследия внесли в ЕГРН

Дорожную карту по реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» утвердили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Документ предполагает проведение мероприятий по наполнению ЕГРН сведениями о границах административно-территориальных образований, территориальных зон, земельных участков и иных объектов недвижимости, анализу и сравнению данных о землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и пр.

«Приоритетные задачи ведомства - наполнение ЕГРН полными и точными данными, снижение количества приостановок и отказов, сокращение сроков регистрации на бытовую недвижимость, повышение эффективности использования земель. Достоверная и полная информация в ЕГРН позволяет предотвратить незаконное строительство в охранных зонах объектов культурного наследия, защитить такие объекты от повреждения или уничтожения», - рассказала руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

В ведомстве отметили, что совместно с органами исполнительной власти региона и органами местного самоуправления ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, уточнению и внесению сведений в ЕГРН.

На территории региона по состоянию на 1 ноября в ЕГРН содержатся следующие сведения: