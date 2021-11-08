Недвижимость

Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности аренды жилья

Псковская область заняла 70 место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

Доля семей, которые могут арендовать квартиру в 2021 году в регионе, – 30,8%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, составляет 63 тысячи рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место – Санкт-Петербург;

7 место – Ненецкий автономный округ;

9 место – Ленинградская область;

13 место – Мурманская область;

20 место – Вологодская область;

22 место – Архангельская область;

29 место – Республика Коми;

42 место – Республика Карелия;

75 место – Новгородская область;

78 место – Калининградская область.

Индикатор доступности в рейтинге - доли семей, состоящих из двух работающих и двух детей, у которых есть возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры.

Доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растет. В 2021 году 45% из них могут снять типовую двухкомнатную квартиру (до пандемии этот показатель приближался к 40%). Лидерами по доступности аренды являются северные регионы, экономика которых завязана на добыче полезных ископаемых, — Магаданская область, Ямало-ненецкий и Чукотский автономные округа.