Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности аренды жилья

Псковская область заняла 70 место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Соответствующее исследование провело РИА Новости.
Доля семей, которые могут арендовать квартиру в 2021 году в регионе, – 30,8%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, составляет 63 тысячи рублей.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Индикатор доступности в рейтинге - доли семей, состоящих из двух работающих и двух детей, у которых есть возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры.
Доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растет. В 2021 году 45% из них могут снять типовую двухкомнатную квартиру (до пандемии этот показатель приближался к 40%). Лидерами по доступности аренды являются северные регионы, экономика которых завязана на добыче полезных ископаемых, — Магаданская область, Ямало-ненецкий и Чукотский автономные округа.