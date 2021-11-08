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Около 200 семей переедут в новые квартиры из аварийного жилья на Запсковье

08.11.2021 18:00|ПсковКомментариев: 1

Жилой дом на 198 квартир построят на Запсковье для расселения граждан из аварийного жилья. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, соответствующий контракт на проектирование и строительство многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Юности и Инженерной заключен с ООО «ТехноСтрой».

Фото: архив ПЛН

Дом построят до 1 декабря 2023 года в рамках 4-го этапа областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». В жилом доме будет не менее 198 благоустроенных квартир. Более точное количество квартир, их разновидность и этажность дома будут определены проектом в соответствии с нормативной документацией.

На придомовой территории запроектируют элементы благоустройства. Также запланирована посадка зеленых насаждений. Проект будет учитывать потребности маломобильных групп населения.

Материалы и оборудование, применяемые при строительстве, будут соответствовать требованиям региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Преимущественно будут использовать продукцию российского производства, за исключением той, что не имеет отечественных аналогов.

Заказчиком выступает управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Финансирование осуществляется из бюджета города Пскова в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета.

Теги: #администрация Пскова #недвижимость #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
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