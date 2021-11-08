Недвижимость

Как изменить наименование здания в ЕГРН, рассказали в псковском Росреестре

Наименование объекта недвижимости – это одна из его характеристик, которые вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в качестве дополнительных сведений. При этом на практике наименование, как правило, соответствует функциональному использованию здания или сооружения (например, офисное здание, склад, гараж). Его изменение может повлечь и необходимость изменения наименования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Росреестра.

Например, если проводилась реконструкция здания, его использование и наименование могут измениться. Собственникам следует помнить, что в случае если для изменения наименования была проведена реконструкция, то орган, выдавший разрешение на ввод в эксплуатацию, должен без участия заявителя обратиться в Росреестр за внесением изменений в ЕГРН.

«Заявитель может сделать это и сам. В этом случае для внесения изменений в ЕГРН орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, должен в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения направить в Росреестр заявление о кадастровом учете изменений с приложением необходимых документов», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Собственникам таких объектов недвижимости следует знать свои права и побуждать государственные органы самостоятельно направлять документы в Росреестр. Только в случае невыполнения органом этой обязанности можно самостоятельно обратиться с указанным заявлением в Росреестр.

Наименование объекта относится к дополнительным сведениям об объекте недвижимости. Изменить их можно на основании решения (акта) органа государственной власти или органов местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия или в уведомительном порядке. Для этого рекомендуется обратиться в подразделение органа государственной власти или органа местного самоуправления, которое занимается вопросами архитектуры и градостроительства для получения решения об изменении наименования объекта.

Предварительно можно уточнить, есть ли возможность получить такое решение и в каком порядке. Если орган принял решение об изменении наименования объекта, но акт в Росреестр не направил, то нужно самостоятельно подать заявление о внесении сведений в ЕГРН заинтересованным лицом. В территориальный орган Росреестра можно обратиться посредством офисов МФЦ либо в электронном виде.