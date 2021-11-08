Псковичам предложили удобный способ оформления дохода от сдачи квартир в аренду

Альтернативный способ декларирования дохода от сдачи квартир в аренду предложил заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Он добавил, что с точки зрения документооборота проще оформить налог от сдачи недвижимости как налог на профессиональный доход, и собственники квартир могут это делать самостоятельно.
«Хотелось бы, чтобы граждане это делали более ответственно. Риелторские организации не всегда готовы взаимодействовать с налоговыми органами, поэтому основные способы взаимодействия с неплательщиками - это проверки. Периодически поступают заявления и от соседей арендодателей», - рассказал представитель налоговой службы.