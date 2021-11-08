Недвижимость

В Островском районе суд обязал власти предоставить жилье сироте

Предоставить благоустроенное жилье сироте обязал суд администрацию Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Местный житель обратился с исковым заявлением к администрации района о предоставлении благоустроенного жилого помещения, так как его мать лишили родительских прав, и он остался без попечения родителей. Впоследствии островича отправили в детский дом с гарантией, что он получит жилье, когда достигнет совершеннолетнего возраста. Однако квартиру ему так и не предоставили.

Суд удовлетворил требования истца. Администрацию Островского района обязали предоставить благоустроенное жилье в Острове общей площадью не менее 25 квадратных метров.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.