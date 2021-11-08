Недвижимость

Замглавы Гдовского района незаконно получил квартиру в доме для переселенцев из аварийного жилья

Прокуратура Гдовского района добивается освобождения незаконно предоставленной квартиры, предназначенной для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

Установлено, что за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ администрация Гдовского района заключила контракт на строительство многоквартирного жилого дома в Гдове для переселения граждан из ветхих домов. До момента сдачи объекта в эксплуатацию стало известно, что один гражданин, который должен был заехать в новое жилье, скончался. Однако орган местного самоуправления не внес изменения в адресную программу в части уменьшения аварийной площади и объемов финансирования.

«Вопреки требованиям Федерального закона "О Фонде содействия реформированию ЖКХ", Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией Гдовского района указанной квартире, приобретенной на целевые денежные средства, присвоен статус служебной», - рассказали в надзорном органе. Затем квартиру предоставили одному из заместителей главы района, который не являлся участником адресной программы.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконными постановлений администрации о присвоении квартире статуса служебной и ее предоставлении замглавы района, а также о признании недействительным заключенного договора найма служебного жилого помещения и выселении нанимателя с членами семьи.

Суд удовлетворил этот иск. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала это решение законным и обоснованным.